Тесты на COVID-19 будут делать бесплатно перед госпитализацией или операцией - Степанов

"Всем пациентам, которым сейчас будет проводиться плановая госпитализация в связи с необходимостью оперативного вмешательства или с другими состояниями... эти тестирования должны происходить исключительно бесплатно. Нами разработан алгоритм, как должны происходить эти тестирования. Человеку, который нуждается в госпитализации по направлению врача, на месте своего проживания, проводят соответствующий ПЦР-тест, 2-3 дня находится в самоизоляции, когда есть подтверждение, что тест отрицательный, то есть, человек не больной COVID-19, он поступает в больницу, и ему начинают оказывать соответствующее лечение", - отметил он.

По его словам, это сделано, чтобы исключить внутрибольничное распространение COVID-19.

Напомним, в Украине от 5 мая разрешено проводить плановые операции, в том числе по оказанию помощи онкобольным и паллиативной помощи. Также в этот день начался процесс постепенного перевода медицины к работе с плановыми больными.