Шмигаль: відзавтра дозволять планові операції пацієнтам

“Зранку було прийнято рішення про дозвіл на проведення планових операційних медичних заходів, окремих, які на час карантину були заборонені. У тому числі це перелік заходів по планових онкологічних захворюваннях, по наданню паліативної допомоги в стаціонарних умовах і іншими невідкладними госпіталізаціями та плановими операціями, коли їх перенесення несе ризик життю. І переводимо медицину в режим роботи з плановими хворими, в тому числі поза тими закладами, де в нас є хворі на коронавірус, а також в тих закладах, де менше 50% потужностей передбачає прийняття хворих на коронавірус”, — повідомив очільник уряду.

Раніше УНН писав, що сьогодні було проведено позачергове засідання уряду, на якому було внесено зміни до 211-ї постанови Кабінету міністрів, якою були введені карантинні заходи на території країни, щодо плановаих операцій.