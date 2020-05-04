Уряд змінив "карантинну" постанову: відзавтра мають дозволити планові госпіталізації та операції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні було проведено позачергове засідання уряду, на якому було внесено зміни до 211-ї постанови Кабінету міністрів, якою були введені карантинні заходи на території країни. Скоріш за все, із завтрашнього дня в Україні буде дозволено проводити планові операції та госпіталізації. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні мною було ініційовано проведення позачергового засідання уряду. Це було підтримано Прем’єр-міністром і урядом. Було винесено одне питання... внесення змін до 211-ї постанови Кабінету міністрів, це та постанова, якою були введенні карантинні заходи на території України... Якою, в тому числі, були заборонені планові операції і різних госпіталізацій, але час карантину складає вже більше 50 діб, і в нас є необхідність проведення планових операцій, в тому числі за життєвими показниками”, — зазначив він.
За його словам, перед операцією пацієнту буде необхідно пройти ПЛР-тест на COVID-19.
“Була внесена постанова уряду, яка вносить зміни до 211-ї, і вже відразу після опублікування, думаю, що завтра в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій певних, які виключно за життєвими показниками. Ці операції будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР... Тобто, такі зміни були сьогодні внесені”, — додав він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 4 травня зафіксовано вже 12 331 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 303 летальні.