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Уряд змінив "карантинну" постанову: відзавтра мають дозволити планові госпіталізації та операції

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні було проведено позачергове засідання уряду, на якому було внесено зміни до 211-ї постанови Кабінету міністрів, якою були введені карантинні заходи на території країни. Скоріш за все, із завтрашнього дня в Україні буде дозволено проводити планові операції та госпіталізації. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Уряд змінив "карантинну" постанову: відзавтра мають дозволити планові госпіталізації та операції

“Сьогодні мною було ініційовано проведення позачергового засідання уряду. Це було підтримано Прем’єр-міністром і урядом. Було винесено одне питання... внесення змін до 211-ї постанови Кабінету міністрів, це та постанова, якою були введенні карантинні заходи на території України... Якою, в тому числі, були заборонені планові операції і різних госпіталізацій, але час карантину складає вже більше 50 діб, і в нас є необхідність проведення планових операцій, в тому числі за життєвими показниками”, — зазначив він.

За його словам, перед операцією пацієнту буде необхідно пройти ПЛР-тест на COVID-19.

“Була внесена постанова уряду, яка вносить зміни до 211-ї, і вже відразу після опублікування, думаю, що завтра в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій певних, які виключно за життєвими показниками. Ці операції будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР... Тобто, такі зміни були сьогодні внесені”, — додав він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 4 травня зафіксовано вже 12 331 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 303 летальні. 

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