В Україні зафіксовано 12 331 випадок COVID-19, з них 303 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні на 9 годину 4 травня зафіксовано вже 12 331 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 303 летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 12 331 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 418 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом померли 303 людей, з них 15 - за останню добу.
Також 1619 людей одужали, з яких 72 - за останню добу.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 3,5 млн осіб.