В Украине зафиксировано 12 331 случай COVID-19, из них 303 летальных

Так, из 12 331 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 418 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 303 человека, из них 15 - за последние сутки.

Также 1619 человек выздоровели, из которых 72 - за последние сутки.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 3,5 млн человек.