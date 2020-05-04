В Украине зафиксировано 12 331 случай COVID-19, из них 303 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине на 9 часов 4 мая зафиксировано уже 12 331 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 303 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 12 331 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 418 инфицированных.
Вследствие болезни в целом умерли 303 человека, из них 15 - за последние сутки.
Также 1619 человек выздоровели, из которых 72 - за последние сутки.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 3,5 млн человек.