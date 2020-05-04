Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 3,5 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 6:00 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 247 470 осіб. У свою чергу, одужали 1 125 236 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 67 682 осіб, Італії — 28 884 осіб, Британії —28 520, Іспанії — 25 264 та в Франції — 24 900. У Китаї загалом — 4 637.
Всього у світі 3 506 729 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (1 158 040), Іспанія (217 466), Італія (210 717), Велика Британія (187 842), Франція (168 925), Німеччина (165 664), Росія (134 687) і Туреччина (126 045).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.