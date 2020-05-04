Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 3,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 6:00 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 247 470 человек. В свою очередь, выздоровели 1 125 236 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 67 682 человек, в Италии — 28 884 человек, Британии — 28520, Испании — 25 264 и во Франции — 24 900. В Китае в целом — 4 637.
Всего в мире 3 506 729 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 158 040), Испания (217 466), Италия (210 717), Великобритания (187 842), Франция (168 925), Германия (165 664), Россия (134 687) и Турция (126 045).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.