Теракт у Львові: підозрювана запевняє - не знала, що закладає вибухівку

14:29
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 23920 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 31177 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 20609 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 26349 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 29131 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 24014 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 34059 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 42767 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 41231 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб
23 лютого, 04:51
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами
23 лютого, 07:45
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі
23 лютого, 08:38
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
11:24
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду
11:50
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
14:00
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
13:20
Ексклюзив
13:20 • 23920 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
13:02
Ексклюзив
13:02 • 31177 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість
20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити
20 лютого, 11:49
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
11:24
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі
23 лютого, 08:38
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі
21 лютого, 15:47
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом
21 лютого, 08:33
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю
21 лютого, 07:37
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Шахед-131

Теракт у Львові: підозрювана запевняє - не знала, що закладає вибухівку

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Жінка, підозрювана у теракті у Львові, заявила, що не знала про вибухівку та шкодує про вчинок. Вона стверджує, що куратор, який представився Марком, вийшов на неї через Telegram.

Теракт у Львові: підозрювана запевняє - не знала, що закладає вибухівку

Підозрювана у вчиненні теракту у Львові у ніч проти 22 лютого заявила, що не знала, що закладала вибухівку, додавши, що шкодує про свій вчинок, передає УНН

Я про це шкодую, я не знала наслідки 

- сказала жінка. 

За її словами, куратор, який представився Марком, вийшов на неї за тиждень до теракту у соцмережі Telegram, а про те, що це представник спецслужб рф, вона дізналася лише після затримання. 

Я не знала, що це вибухівка 

- додала підозрювана. 

Нагадаємо 

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Павло Башинський

Кримінал