Теракт у Львові: підозрювана запевняє - не знала, що закладає вибухівку
Київ • УНН
Жінка, підозрювана у теракті у Львові, заявила, що не знала про вибухівку та шкодує про вчинок. Вона стверджує, що куратор, який представився Марком, вийшов на неї через Telegram.
Підозрювана у вчиненні теракту у Львові у ніч проти 22 лютого заявила, що не знала, що закладала вибухівку, додавши, що шкодує про свій вчинок, передає УНН.
Я про це шкодую, я не знала наслідки
За її словами, куратор, який представився Марком, вийшов на неї за тиждень до теракту у соцмережі Telegram, а про те, що це представник спецслужб рф, вона дізналася лише після затримання.
Я не знала, що це вибухівка
Нагадаємо
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.