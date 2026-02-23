Теракт во Львове: подозреваемая уверяет - не знала, что закладывает взрывчатку
Киев • УНН
Женщина, подозреваемая в теракте во Львове, заявила, что не знала о взрывчатке и сожалеет о содеянном. Она утверждает, что куратор, представившийся Марком, вышел на нее через Telegram.
Подозреваемая в совершении теракта во Львове в ночь на 22 февраля заявила, что не знала, что закладывала взрывчатку, добавив, что сожалеет о своем поступке, передает УНН.
Я об этом сожалею, я не знала последствий
По ее словам, куратор, представившийся Марком, вышел на нее за неделю до теракта в соцсети Telegram, а о том, что это представитель спецслужб рф, она узнала только после задержания.
Я не знала, что это взрывчатка
Напомним
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.
Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.
В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.
33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.