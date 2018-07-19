Теракт біля Палацу спорту у Харкові: суд завершив вивчення письмових доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Фрунзенський райсуд Харкова закінчив вивчати письмові докази у справі про теракт біля Палацу Спорту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає УНН.
"Сьогодні на засіданні закінчили вивчати письмові докази у справі. У планах - продовжити вивчати інші докази - на електронних носіях", - зазначили у відомстві.
Наступне засідання призначили на 20 липня.
Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.
За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області РФ. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тис. доларів.