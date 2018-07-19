Теракт возле Дворца спорта в Харькове: суд завершил изучение письменных доказательств

"Сегодня на заседании закончили изучать письменные доказательства по делу. В планах - продолжить изучать другие доказательства - на электронных носителях", - отметили в ведомстве.

Следующее заседание назначили на 20 июля.

Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.

По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области РФ. По имеющейся у следствия информации, за совершение теракта исполнители должны были получить 10 тыс. долларов.