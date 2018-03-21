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Теплопостачальники зменшили борги за газ на 5%

Теплопостачальники зменшили борги за газ на 5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За тиждень виробники тепла в Україні зменшили борг перед НАК "Нафтогаз України" на 1,645 млрд грн або 5,1%, заборгованість отримувачів газу від "Нафтогазу" на пільгових умовах становила 71,5 млрд грн, зменшившись на 3,7% за тиждень. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 71,5 млрд грн (-3,7% за тиждень). За тиждень виробники тепла зменшили борг на 1 645 млн грн (5,1%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 177 млн грн (3,8%), регіональні газозбутові підприємства – на 893 млн грн (2,4%)", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20 березня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК становила близько 35,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1,823 млрд грн (4,9%), додали у компанії.

Нагадаємо, газ становить 40% всього українського імпорту.

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