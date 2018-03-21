Теплопоставщики уменьшили долги за газ на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За неделю производители тепла в Украине уменьшили долг перед НАК "Нафтогаз Украины" на 1645000000 грн или 5,1%, задолженность получателей газа от "Нафтогаза" на льготных условиях составляла 71500000000 грн, уменьшившись на 3,7% за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Задолженность контрагентов, получают газ от" Нафтогаза "на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 71500000000 грн (-3,7% за неделю). За неделю производители тепла уменьшили долг на 1645 млн грн ( 5,1%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 177 млн грн (3,8%), региональные газозбутови предприятия - на 893 млн грн (2,4%) ", - говорится в сообщении.
По состоянию на 20 марта 2018 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляла около 35100000000 грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1823000000 грн (4,9%), добавили в компании.
Напомним, газ составляет 40% всего украинского импорта .