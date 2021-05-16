Тенісистка Завацька пробилася до фіналу кваліфікації турніру WTA у Пармі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно провела стартовий поєдинок та вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA-250 "Emilia Romagne Open" в Пармі (Італія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У стартовому матчі уродженка Луцька, посіяна під 7 номером, за 2 години 8 хвилин зломила опір італійки Нурії Бранкаччо ("wild card") – 7:6 (6), 7:6 (6).
Тенісистки провели на корті більше 2 годин, обидві оформили по 4 брейка.
Зауважимо, що у фіналі кваліфікації українка зіграє проти Кеті Макнеллі (WTA 109). Для дівчат це буде перший очний поєдинок.
Варто нагадати
Тенісист Стаховський виборов титул на змаганнях у Празі.