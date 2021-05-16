Тенісистка Завацька пробилася до фіналу кваліфікації турніру WTA у Пармі

Деталі

У стартовому матчі уродженка Луцька, посіяна під 7 номером, за 2 години 8 хвилин зломила опір італійки Нурії Бранкаччо ("wild card") – 7:6 (6), 7:6 (6).

Тенісистки провели на корті більше 2 годин, обидві оформили по 4 брейка.

Зауважимо, що у фіналі кваліфікації українка зіграє проти Кеті Макнеллі (WTA 109). Для дівчат це буде перший очний поєдинок.

Варто нагадати

Тенісист Стаховський виборов титул на змаганнях у Празі.