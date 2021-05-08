Теніс: Стаховський виборов титул на змаганнях у Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський разом з Марком Полмансом із Австралії другий тиждень поспіль здобули парні титули на турнірах серії челенджер, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
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Цього разу українсько-австралійський дует у фіналі Праги завдав поразки сербським братам-близнюкам Івану та Матею Шабановим - 6:3, 6:4.
Киянин цього сезону взяв участь у шести парних турнірах: у двох став переможцем, ще у трьох грав на фінальних стадіях.
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Вісім українців потрапили до кваліфікаційної сітки “Ролан Гаррос”.