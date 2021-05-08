Теніс: Стаховський виборов титул на змаганнях у Празі

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Цього разу українсько-австралійський дует у фіналі Праги завдав поразки сербським братам-близнюкам Івану та Матею Шабановим - 6:3, 6:4.

Киянин цього сезону взяв участь у шести парних турнірах: у двох став переможцем, ще у трьох грав на фінальних стадіях.

Нагадаємо

Вісім українців потрапили до кваліфікаційної сітки “Ролан Гаррос”.