Теннис: Стаховский завоевал титул на соревнованиях в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе с Марком Полмансом из Австралии вторую неделю подряд получили парные титулы на турнирах серии Челленджер, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
На этот раз украинско-австралийский дуэт в финале Праги нанес поражение сербским братьям-близнецам Ивану и Матею Шабановым - 6:3, 6:4.
Киевлянин в этом сезоне принял участие в шести парных турнирах: в двух стал победителем, еще в трех играл на финальных стадиях.
Напомним
Восемь украинцев попали в квалификационную сетку "Ролан Гаррос".