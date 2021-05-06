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Теніс: вісім українців потрапили до кваліфікаційної сітки “Ролан Гаррос”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Парижі за участі українців стартуватиме другий в цьому сезоні тенісний турнір “Великого Шолома” — Відкритий чемпіонат Франції, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У заявці в основної сітки три українські тенісистки — Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Участь Ястремської залежить від того, вирішиться чи питання про підозру її у вживанні допінгу і чи станеться це до турніру.

А ось в кваліфікації заявлено одразу вісім українських тенісистів.

Чоловічий одиночний розряд:

Ілля Марченко і Сергій Стаховський

Жіночий одиночний розряд:

Катаріна Завацька, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар’я Снігур та Катерина Бондаренко.

Доповнення

Кваліфікаційний турнір пройде 24-28 травня. Основна сітка стартувати 30 травня.

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