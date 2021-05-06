Теніс: вісім українців потрапили до кваліфікаційної сітки “Ролан Гаррос”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Парижі за участі українців стартуватиме другий в цьому сезоні тенісний турнір “Великого Шолома” — Відкритий чемпіонат Франції, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У заявці в основної сітки три українські тенісистки — Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Участь Ястремської залежить від того, вирішиться чи питання про підозру її у вживанні допінгу і чи станеться це до турніру.
А ось в кваліфікації заявлено одразу вісім українських тенісистів.
Чоловічий одиночний розряд:
Ілля Марченко і Сергій Стаховський
Жіночий одиночний розряд:
Катаріна Завацька, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар’я Снігур та Катерина Бондаренко.
Доповнення
Кваліфікаційний турнір пройде 24-28 травня. Основна сітка стартувати 30 травня.