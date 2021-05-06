Теннис: восемь украинский попали в квалификационную сетку "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Париже при участии Украинской стартует второй в этом сезоне теннисный турнир “Большого Шлема” — Открытый чемпионат Франции, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В заявке в основную сетку три украинские теннисистки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Участие Ястремской зависит от того, решится ли вопрос о подозрении ее в употреблении допинга и произойдет это к турниру.
А вот в квалификации заявлено сразу восемь украинских теннисистов.
Мужской одиночный разряд:
Илья Марченко и Сергей Стаховский
Женский одиночный разряд:
Катарина Завацкий, Екатерина Козлова, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Дарья Снегири и Екатерина Бондаренко.
Дополнение
Квалификационный турнир пройдет 24-28 мая. Основная сетка стартовать 30 мая.