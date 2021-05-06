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Теннис: восемь украинский попали в квалификационную сетку "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Париже при участии Украинской стартует второй в этом сезоне теннисный турнир “Большого Шлема” — Открытый чемпионат Франции, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В заявке в основную сетку три украинские теннисистки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Участие Ястремской зависит от того, решится ли вопрос о подозрении ее в употреблении допинга и произойдет это к турниру.

А вот в квалификации заявлено сразу восемь украинских теннисистов.

Мужской одиночный разряд:

Илья Марченко и Сергей Стаховский

Женский одиночный разряд:

Катарина Завацкий, Екатерина Козлова, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Дарья Снегири и Екатерина Бондаренко.

Дополнение

Квалификационный турнир пройдет 24-28 мая. Основная сетка стартовать 30 мая.

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