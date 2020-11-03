Тенісистка з Києва перемогла на старті турніру в Чарльстоні

У першому раунді кваліфікації представниця України здобула перемогу над шостою сіяною японкою Майо Хібі — 6:4, 6:4.

Матч тривав майже дві години, і за цей час Бондаренко зробила шість брейків і програла чотири гейми на власній подачі.

Примітно, що у фінальному раунді відбору Бондаренко зустрінеться з бельгійською тенісисткою Марі Бенуа, посіяною під 12-м номером. У 2014 році українка обіграла суперницю на ґрунтовому 25-тисячнику в шведському Крістінехамн.