Тенісистка з Києва перемогла на старті турніру в Чарльстоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації турніру “LTP TENNIS” в Чарльстоні (США), передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
У першому раунді кваліфікації представниця України здобула перемогу над шостою сіяною японкою Майо Хібі — 6:4, 6:4.
Матч тривав майже дві години, і за цей час Бондаренко зробила шість брейків і програла чотири гейми на власній подачі.
Примітно, що у фінальному раунді відбору Бондаренко зустрінеться з бельгійською тенісисткою Марі Бенуа, посіяною під 12-м номером. У 2014 році українка обіграла суперницю на ґрунтовому 25-тисячнику в шведському Крістінехамн.