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Теннисистка из Киева победила на старте турнира в Чарльстоне

Теннисистка из Киева победила на старте турнира в Чарльстоне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла в финал квалификации турнира “LTP TENNIS” в Чарльстоне (США), передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

В первом раунде квалификации представительница Украины одержала победу над шестой сеяной японкой Майо Хиби - 6:4, 6:4.

Матч длился почти два часа, и за это время Бондаренко сделала шесть брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Примечательно, что в финальном раунде отбора Бондаренко встретится с бельгийской теннисисткой Мари Бенуа, посеянной под 12-м номером. В 2014 году украинка обыграла соперницу на грунтовом 25-тысячнике в шведском Кристинехамн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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