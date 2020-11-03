Теннисистка из Киева победила на старте турнира в Чарльстоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла в финал квалификации турнира “LTP TENNIS” в Чарльстоне (США), передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
В первом раунде квалификации представительница Украины одержала победу над шестой сеяной японкой Майо Хиби - 6:4, 6:4.
Матч длился почти два часа, и за это время Бондаренко сделала шесть брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче.
Примечательно, что в финальном раунде отбора Бондаренко встретится с бельгийской теннисисткой Мари Бенуа, посеянной под 12-м номером. В 2014 году украинка обыграла соперницу на грунтовом 25-тысячнике в шведском Кристинехамн.