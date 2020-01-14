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Тенісистка Ястремська завоювала першу перемогу в новому сезоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Друга ракетка України одеситка Даяна Ястремська виграла перший матч цього року, інформує УНН з посиланням на WTA.

На турнірі в Аделаїді (Австралія) Ястремська впевнено подолала бар’єр першого кола, обігравши володарку звання “лакі лузер” — Тімеа Бабош з Угорщини. Матч тривав 75 хвилин і завершився в двох сетах — 7:5, 6:3.

Відзначимо, що у другому колі Ястремська зіграє з переможницею матчу Ангелік Кербер (Німеччина, WTA 18) — Ван Цян (Китай, 28).

Додамо також, для українки це перша перемога в цьому сезоні. На турнірі в Брісбені минулого тижня Ястремська програла свій стартовий матч у цьому році Кікі Бертенс з Нідерландів.

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