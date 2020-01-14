Теннисистка Ястремская завоевала первую победу в новом сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская выиграла первый матч в этом году, информирует УНН со ссылкой на WTA.
На турнире в Аделаиде (Австралия) Ястремская уверенно преодолела барьер первого круга, обыграв обладательницу звания “лаки лузер” — Тимеа Бабоша из Венгрии. Матч продолжался 75 минут и завершился в двух сетах — 7:5, 6:3.
Отметим, что во втором круге Ястремская сыграет с победительницей матча Кербер (Германия, WTA 18) — Ван Цян (Китай, 28).
Добавим также, для украинки это первая победа в этом сезоне. На турнире в Брисбене на прошлой неделе Ястремская проиграла свой стартовый матч в этом году Бертенс из Нидерландов.