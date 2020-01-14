Теннисистка Ястремская завоевала первую победу в новом сезоне

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113474 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118280 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116733 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133531 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107340 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109101 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108929 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131993 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130743 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197841 просмотра

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Теннисистка Ястремская завоевала первую победу в новом сезоне

Теннисистка Ястремская завоевала первую победу в новом сезоне

Киев  •  УНН

 • 11146 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская выиграла первый матч в этом году, информирует УНН со ссылкой на WTA.

На турнире в Аделаиде (Австралия) Ястремская уверенно преодолела барьер первого круга, обыграв обладательницу звания “лаки лузер” — Тимеа Бабоша из Венгрии. Матч продолжался 75 минут и завершился в двух сетах — 7:5, 6:3.

Отметим, что во втором круге Ястремская сыграет с победительницей матча Кербер (Германия, WTA 18) — Ван Цян (Китай, 28).

Добавим также, для украинки это первая победа в этом сезоне. На турнире в Брисбене на прошлой неделе Ястремская проиграла свой стартовый матч в этом году Бертенс из Нидерландов.

Украинские Национальные Новости

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