Тенісистка Цуренко перемогла росіянку на старті турніру WTA у Казахстані

Деталі

У поєдинку стартового кола Цуренко зустрічалася з уродженкою Росії Віталією Дьяченко. Суперниці змагалися на корті протягом години. За цей період киянка здійснила п’ять брейків і віддала один гейм на власній подачі. У другій партії росіянка вирішила відмовитися від продовження боротьби — 6:1, 3:1.

Наступною суперницею Цуренко стане переможниця зустрічі між росіянкою Вірою Грачовою і Крістіною Плішковою з Чехії.

Що передувало цьому

Тенісист Марченко обіграв експівфіналіста “Ролан Гаррос” у кваліфікації на турнірі в Софії.