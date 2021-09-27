Тенісистка Цуренко перемогла росіянку на старті турніру WTA у Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого раунду турніру WTA-250 "Astana Open", що триває в Нурсултані, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Деталі
У поєдинку стартового кола Цуренко зустрічалася з уродженкою Росії Віталією Дьяченко. Суперниці змагалися на корті протягом години. За цей період киянка здійснила п’ять брейків і віддала один гейм на власній подачі. У другій партії росіянка вирішила відмовитися від продовження боротьби — 6:1, 3:1.
Наступною суперницею Цуренко стане переможниця зустрічі між росіянкою Вірою Грачовою і Крістіною Плішковою з Чехії.
Що передувало цьому
Тенісист Марченко обіграв експівфіналіста “Ролан Гаррос” у кваліфікації на турнірі в Софії.