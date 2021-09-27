Теннисистка Цуренко победила россиянку на старте турнира WTA в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира WTA-250 "Astana Open", который проходит в Нурсултане, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Детали
В поединке стартового круга Цуренко встречалась с уроженкой России Виталией Дьяченко. Соперницы соревновались на корте в течение часа. За этот период киевлянка осуществила пять брейков и отдала один гейм на собственной подаче. Во второй партии россиянка решила отказаться от продолжения борьбы — 6:1, 3:1.
Следующей соперницей Цуренко станет победительница встречи между россиянкой Верой Грачевой и Кристиной Плишкова из Чехии.
Что предшествовало этому
Теннисист Марченко обыграл экс-полуфиналиста “Ролан Гаррос” в квалификации на турнире в Софии.