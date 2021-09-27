Тенісист Марченко обіграв екс-півфіналіста "Ролан Гаррос" у кваліфікації на турнірі в Софії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко пробився у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 "Sofia Open", інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У стартовому матчі донеччанин впевнено переграв екс-16 ракетку світу, півфіналіста "Ролан Гаррос-2018" італійця Марко Чеккінато (83 в АТР), посіяного під другим номером – 6:3, 6:3. Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин.
За місце в основній сітці Марченко посперечається із Томашем Махачем із Чехії, який займає 138 рядок у світовій генерації.
Нагадаємо
Українка пробилася до фіналу тенісного турніру в Португалії.