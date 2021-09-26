Теніс: українка пробилася до фіналу турніру в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Українська тенісистка Дар'я Снігур здобула право зіграти у фінальному матчі турніру ITF W25 "Santarém Ladies Open", що проходить у португальському місті Сантарем, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
У півфінальному матчі українська тенісистка, посіяна під п’ятим номером, обіграла восьму сіяну Ізабеллу Шінікову з Болгарії — 6:4, 6:3.
Отже, Снігур проведе другий фінал у цьому році. У лютому українка стала чемпіонкою на турнірі ITF W25 в Пуатьє (Франція).
Суперниця українки по фіналу визначиться за підсумками матчу між австралійкою Еллен Перес і Ралукой Джорджіаной Шербан з Кіпру.
Що передувало
Україна отримала суперника по фіналу кваліфікації до Кубку Девіса-2022.