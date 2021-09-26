Теніс: українка пробилася до фіналу турніру в Португалії

Деталі

У півфінальному матчі українська тенісистка, посіяна під п’ятим номером, обіграла восьму сіяну Ізабеллу Шінікову з Болгарії — 6:4, 6:3.

Отже, Снігур проведе другий фінал у цьому році. У лютому українка стала чемпіонкою на турнірі ITF W25 в Пуатьє (Франція).

Суперниця українки по фіналу визначиться за підсумками матчу між австралійкою Еллен Перес і Ралукой Джорджіаной Шербан з Кіпру.

Що передувало

Україна отримала суперника по фіналу кваліфікації до Кубку Девіса-2022.