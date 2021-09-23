Теніс: Україна отримала суперника по фіналу кваліфікації до Кубку Девіса-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Чоловіча збірна України отримала команду суперницю, з якою посперечається за місце в кваліфікації фіналу Кубка Девіса-2022, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
В останній вікенд листопада Україна проведе виїзний поєдинок проти збірної Норвегії.
Останній раз команда України зустрічалася з Норвегією в 2005 році в Києві і здобула перемогу з рахунком 4:1. Однак цього разу перед українцями стоїть куди більш складне завдання. Лідер збірної Норвегії — Каспер Рууд — гравець першої десятки ATP, а саме займає десятий рядок.
Другий номер чоловічої збірної в одиночці — Віктор Дурасовіч посідає тільки 395 місце.
Доповнення
Безпосередньо путівки до кваліфікаційного раунду потрапили понад рейтингові команди: Аргентина, Бельгія, Бразилія, Фінляндія, Японія, Корея, Нідерданди і Словаччина.