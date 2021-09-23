Теннис: Украина получила соперника по финалу квалификации к Кубку Дэвиса-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мужская сборная Украины получила команду соперницу, с которой поспорит за место в квалификации финала Кубка Дэвиса-2022, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В последний уикенд ноября Украина проведет выездной поединок против сборной Норвегии.
Последний раз команда Украины встречалась с Норвегией в 2005 году в Киеве и одержала победу со счетом 4: 1. Однако на этот раз перед Украинской стоит куда более сложная задача. Лидер сборной Норвегии - Каспер Рууд - игрок первой десятки ATP, а именно занимает десятую строчку.
Второй номер мужской сборной в одиночке - Виктор Дурасович занимает только 395 место.
Дополнение
Непосредственно путевки в квалификационный раунд попали более рейтинговые команды: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Финляндия, Япония, Корея, Нидерданды и Словакия.