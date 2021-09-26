Теннис: украинка пробилась в финал турнира в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снегири получила право сыграть в финальном матче турнира ITF W25 "Santarém Ladies Open", который проходит в португальском городе Сантарем, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
В полуфинальном матче украинская теннисистка, посеянная под пятым номером, обыграла восьмую сеяную Изабеллу Шиникову из Болгарии - 6:4, 6:3.
Итак, Снегирь проведет второй финал в этом году. В феврале украинка стала чемпионкой на турнире ITF W25 в Пуатье (Франция).
Соперница украинки по финалу определится по итогам матча между австралийкой Эллен Перес и Ралукой Джорджианой Шербан с Кипра.
Что предшествовало
Украина получила соперника по финалу квалификации к Кубку Дэвиса-2022.