Тенісистка Світоліна повторила особистий рекорд у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Учасниця півфіналу US Open Еліна Світоліна піднялася на третю сходинку світового рейтингу WTA, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
В активі українки 5032 очки і третє місце, яке востаннє українка займала ще в 2017 році. Попереду одеситки тільки Ешлі Барті з Австралії і Кароліна Плішкова із Чехії.
Даяна Ястремська встановила новий рекорд, піднявшись на два рядки, вона стала 30-ю.
Леся Цуренко, яка пропустила US Open через травму і не мала можливості захистити торішні очки (четвретьфінал-2018), посунулася з 40-го рядка на 68-й.
Катерина Козлова на цьому тижні займає 74-е місце (+2), Катаріна Завацька -137-е (-9), Ангеліна Калініна - 172-е (-38). Марта Костюк вибула з топ-200, опустившись на 214-й рядок.
Примітно, що дві українські тенісистки істотно поліпшили свої особисті рекорди. 20-річна харків'янка Марина Чернишова, яка виграла напередодні великий турнір ITF в Загребі, піднялася на 120 позицій і тепер займає 280-е місце в світовому рейтингу.
17-річна киянка Дарина Снігур, яка завоювала титул на 25-тисячнику в Кір'ят-Шмона, піднялася на 325-у сходинку (+69).
Нагадаємо, Світоліна вибула з US Open у півфіналі.