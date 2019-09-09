Теннисистка Свитолина повторила личный рекорд в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Участница полуфинала US Open Элина Свитолина поднялась на третью строчку мирового рейтинга WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
В активе украинки 5032 очка и третье место, которое в последний раз украинка занимала еще в 2017 году. Впереди одесситки только Эшли Барти из Австралии и Каролина Плишкова из Чехии.
Даяна Ястремская установила новый рекорд, поднявшись на две строчки, она стала 30-й.
Леся Цуренко, которая пропустила US Open из-за травмы и не имела возможности защитить прошлогодние очки (четвретьфинал-2018), подвинулась с 40-й строчки на 68-ю.
Екатерина Козлова на этой неделе занимает 74-е место (+2), Катарина Завацкая -137-е (-9), Ангелина Калинина - 172-е (-38). Марта Костюк выбыла из топ-200, опустившись на 214-ю строчку.
Примечательно, что две украинские теннисистки существенно улучшили свои личные рекорды. 20-летняя харьковчанка Марина Чернышева, которая выиграла накануне большой турнир ITF в Загребе, поднялась на 120 позиций и теперь занимает 280-е место в мировом рейтинге.
17-летняя киевлянка Дарья Снегирь, которая завоевала титул на 25-тысячнике в Кирьят-Шмона, поднялась на 325-е место (+69).
Напомним, Свитолина выбыла из US Open в полуфинале.