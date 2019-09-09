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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106208 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119142 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110763 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117020 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Теннисистка Свитолина повторила личный рекорд в рейтинге WTA

Теннисистка Свитолина повторила личный рекорд в рейтинге WTA

Киев  •  УНН

 • 8676 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Участница полуфинала US Open Элина Свитолина поднялась на третью строчку мирового рейтинга WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

В активе украинки 5032 очка и третье место, которое в последний раз украинка занимала еще в 2017 году. Впереди одесситки только Эшли Барти из Австралии и Каролина Плишкова из Чехии.

Даяна Ястремская установила новый рекорд, поднявшись на две строчки, она стала 30-й.

Леся Цуренко, которая пропустила US Open из-за травмы и не имела возможности защитить прошлогодние очки (четвретьфинал-2018), подвинулась с 40-й строчки на 68-ю.

Екатерина Козлова на этой неделе занимает 74-е место (+2), Катарина Завацкая -137-е (-9), Ангелина Калинина - 172-е (-38). Марта Костюк выбыла из топ-200, опустившись на 214-ю строчку.

Примечательно, что две украинские теннисистки существенно улучшили свои личные рекорды. 20-летняя харьковчанка Марина Чернышева, которая выиграла накануне большой турнир ITF в Загребе, поднялась на 120 позиций и теперь занимает 280-е место в мировом рейтинге.

17-летняя киевлянка Дарья Снегирь, которая завоевала титул на 25-тысячнике в Кирьят-Шмона, поднялась на 325-е место (+69).

Напомним, Свитолина выбыла из US Open в полуфинале.

Украинские Национальные Новости

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