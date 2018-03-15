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Тенісистка Костюк стала чвертьфіналісткою змагань у Шеньчжені

Тенісистка Костюк стала чвертьфіналісткою змагань у Шеньчжені

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. 15-річна Марта Костюк, яка минулого тижня дісталася фіналу на турнірі ITF у Чжухаї, на цьому розпочала аналогічні за категорією змагання в Шеньчжені, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

У другому колі наша співвітчизниця протистояла місцевій спортсменці Фань Йінь Сун.

Перший запуск, в якому стартувала Костюк, тривав недовго. Трохи більше півгодини. Потім всі поєдинки були зупинені через дощ. За цей час Костюк встигла виграти три свої подачі з шести, проте й чужих взяла три — в першому сеті киянка втратила лише один свій гейм, натомість зробила три брейки — 6:2. А от у другому вже китаянка повела — 3:0 з двома брейками. Саме в цей момент настала вимушена пауза.

Матч продовжився через декілька годин. Перерва не пішла на користь нашій спортсменці, вона не змогла врятувати другу партію — 1:6. А от у вирішальній змусила себе розпочати боротьбу по новій й досягла успіху — 6:4.

Примітно, що в 1/4 фіналу на Костюк чекає двобій із 2-ю сіяною турніру, 98-ю ракеткою світу Луксікою Кумхум із Таїланду.

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