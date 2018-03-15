Теннисистка Костюк стала четвертьфиналисткой соревнований в Шэньчжэне
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. 15-летняя Марта Костюк, на прошлой неделе дошла до финала на турнире ITF в Чжухае, на этой начала аналогичные по категории соревнования в Шэньчжэне, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Во втором круге наша соотечественница противостояла местной спортсменке Фань Йинь Сун.
Первый запуск, в котором стартовала Костюк, длился недолго. Не более получаса. Затем все поединки были остановлены из-за дождя. За это время Костюк успела выиграть три свои подачи с шести, но и чужих взяла три — в первом сете киевлянка потеряла лишь один свой гейм, зато сделала три брейка — 6:2. А вот во втором уже китаянка повела — 3:0 с двумя брейками. Именно в этот момент наступила вынужденная пауза.
Матч продолжился через несколько часов. Перерыв не пошел на пользу нашей спортсменке, она не смогла спасти вторую партию — 1:6. А вот в решающей заставила себя начать борьбу по новой и преуспела — 6:4.
Примечательно, что в 1/4 финала на Костюк ждет поединок с 2-й сеяной турнира, 98-й ракеткой мира Луксикою Кумхум из Таиланда.