Тенісистка із Пуерто-Ріко стала кращою спортсменкою Олімпіади-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Тенісистка із Пуерто-Ріко Моніка Пуіг визнана кращою спортсменкою Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє прес-служба Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК), передає УНН.
Окрім того, кращим спортсменом визнали південноафриканського бігуна Вайде ван Нікерка.
Кращою жіночою командою Олімпіади стала команда Великої Британії з хокею на траві. Збірна Фіджі з регбі-7 стала кращою чоловічою командою.
Бразильська дзюдоїстка Рафаела Сілва отримала нагороду за найбільш надихаючий виступ. Найуспішнішим олімпійським комітетом визнаний НОК Великої Британії.
Нагадаємо, Ігри XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) проходили з 5 до 21 серпня.