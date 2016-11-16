Теннисистка из Пуэрто-Рико стала лучшей спортсменкой Олимпиады-2016

Кроме того, лучшим спортсменом признано южноафриканского бегуна Вайде ван Никерка.

Лучшей женской командой Олимпиады стала команда Великобритании по хоккею на траве. Сборная Фиджи по регби-7 стала лучшей мужской командой.

Бразильская дзюдоистка Рафаэла Силва получила награду за наиболее вдохновляющее выступление. Самым успешным олимпийским комитетом признан НОК Великобритании.

Напомним, Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходили с 5 по 21 августа.