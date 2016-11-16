Теннисистка из Пуэрто-Рико стала лучшей спортсменкой Олимпиады-2016
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг признана лучшей спортсменкой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), передает УНН.
Кроме того, лучшим спортсменом признано южноафриканского бегуна Вайде ван Никерка.
Лучшей женской командой Олимпиады стала команда Великобритании по хоккею на траве. Сборная Фиджи по регби-7 стала лучшей мужской командой.
Бразильская дзюдоистка Рафаэла Силва получила награду за наиболее вдохновляющее выступление. Самым успешным олимпийским комитетом признан НОК Великобритании.
Напомним, Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходили с 5 по 21 августа.