Тенісистка із Києва пробилася до основної сітки змагань у США

У фінальному раунді відбору українська тенісистка за півтори години обіграла дванадцяту сіяну бельгійку Марі Бенуа — 6:3, 6:2.

По ходу зустрічі Бондаренко допустила п’ять подвійних помилок, зробила шість брейків і програла три гейми на власній подачі.

Відзначимо, що свою першу суперницю в основній сітці українка дізнається пізніше. Також наша землячка виступатиме на цьому турнірі у парному розряді.

Нагадаємо, що на старті кваліфікаційного відбору Бондаренко обіграла шосту сіяну Майо Хібі.