Тенісистка із Києва пробилася до основної сітки змагань у США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уродженка Києва тенісистка Катерина Бондаренко вийшла в основу на турнірі ITF W100 у Чарльстоні (США), передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
У фінальному раунді відбору українська тенісистка за півтори години обіграла дванадцяту сіяну бельгійку Марі Бенуа — 6:3, 6:2.
По ходу зустрічі Бондаренко допустила п’ять подвійних помилок, зробила шість брейків і програла три гейми на власній подачі.
Відзначимо, що свою першу суперницю в основній сітці українка дізнається пізніше. Також наша землячка виступатиме на цьому турнірі у парному розряді.
Нагадаємо, що на старті кваліфікаційного відбору Бондаренко обіграла шосту сіяну Майо Хібі.