Теннисистка из Киева пробилась в основную сетку соревнований в США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Уроженка Киева теннисистка Екатерина Бондаренко вышла в основу на турнире ITF W100 в Чарльстоне (США), передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
В финальном раунде отбора украинская теннисистка за полтора часа обыграла двенадцатую сеяную бельгийку Мари Бенуа - 6:3, 6:2.
По ходу встречи Бондаренко допустила пять двойных ошибок, сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче.
Отметим, что свою первую соперницу в основной сетке украинка узнает позже. Также наша землячка будет выступать на этом турнире в парном разряде.
Напомним, что на старте квалификационного отбора Бондаренко обыграла шестую сеяную Майо Хиби.