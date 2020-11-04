Теннисистка из Киева пробилась в основную сетку соревнований в США

В финальном раунде отбора украинская теннисистка за полтора часа обыграла двенадцатую сеяную бельгийку Мари Бенуа - 6:3, 6:2.

По ходу встречи Бондаренко допустила пять двойных ошибок, сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче.

Отметим, что свою первую соперницу в основной сетке украинка узнает позже. Также наша землячка будет выступать на этом турнире в парном разряде.

Напомним, что на старте квалификационного отбора Бондаренко обыграла шестую сеяную Майо Хиби.