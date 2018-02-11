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Тенісистка Бондаренко пробилася до фіналу кваліфікації змагань у Досі

Тенісистка Бондаренко пробилася до фіналу кваліфікації змагань у Досі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко успішно стартувала в кваліфікації на турнірі категорії WTA Premier 5 – "Qatar Total Open", що проходить у Досі (Катар), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У матчі першого раунду киянка, посіяна під 6 номером, за 2 години 12 хвилин обіграла представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву – 6:3, 4:6, 6:3.

За місце в основній сітці Бондаренко посперечається з іспанською тенісисткою Сарою Соррібес-Тормо (13 сіяна).

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Натомість інша наша землячка Анастасія Васильєва в матчі першого кола відбіркового турніру поступилася Кристині Макхейл зі США (5) – 3:6, 0:6.

Крім того додамо, що з основної сітки турніру стартуватимуть Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Світоліна стартуватиме з другого кола, а Цуренко позмагається в першому колі проти 43 ракетки світу румунки Бузарнеску.

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