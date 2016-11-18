Темпи будівництва житла на Київщині за три роки зросли майже у 2,5 раза
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Темпи будівництва житла на Київщині щороку зростають. Про це свідчать дані Головного управління статистики у Київській області, передає УНН.
Так, протягом 2015 року поточного року у Київській області було побудовано 25,5 тис. квартир, що у 2,4 раза більше, ніж протягом 2012 року.
Обсяги прийнятого в експлуатацію у Київській області житла протягом 2015 року становили 1 тис.863,8 м кв, що на 59% більше, ніж у 2012 році.
Водночас, у порівнянні із 2014 роком, темпи будівництва квартир на Київщині зросли майже на 10%.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.