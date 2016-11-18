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Темпы строительства жилья в Киевской области за три года выросли почти в 2,5 раза

Темпы строительства жилья в Киевской области за три года выросли почти в 2,5 раза

Киев • УНН

 • 6842 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Темпы строительства жилья в Киевской области ежегодно растут. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Киевской области, передает УНН.

Так, в течение 2015 года текущего года в Киевской области было построено 25,5 тыс. квартир, что в 2,4 раза больше, чем в течение 2012 года.

Объемы принятого в эксплуатацию в Киевской области жилья в течение 2015 года составили 1 тис. 863,8 м кв, что на 59% больше, чем в 2012 году.

В то же время, по сравнению с 2014 годом, темпы строительства квартир в Киевской области выросли почти на 10%.

Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тыс. долларов.

При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, спроектированной по принципу "город в городе".

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