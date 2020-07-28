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Температурні рекорди та 30-градусна спека: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду у серпні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Прогнозується, що серпень буде спекотним, з високою температурою повітря 30 градусів і вище. Про це в інтерв'ю УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Точних прогнозів погоди на більше ніж місяць і навіть на місяць вперед не існує, тому є просто розрахунки по кліматичних моделях, є виявлені тенденції зміни погодних умов і температурного режиму у місячному розрізі для України. Користуючись цими речами, можна сказати, що серпень за тими тенденціями зміни клімату, він є другий після липня по підвищенню температури повітря", - зауважив Кульбіда.

З його слів, середня температура серпня за останні років 30 в Україні зросла майже на 2 градуси.

"Це говорить про те, що у 99% температура повітря серпня місяця все одно буде вищою за будь-яку кліматичну норму - і значно вищою. Слід очікувати, що серпень буде спекотливий. Стосовно дощів, то тут питання складніше. Це має бути спекотливий місяць з великою кількістю днів з високою температурою повітря 30 і вище градусів, і не виключено, що будуть побиті температурні рекорди. Але, однозначно, що так не буде цілий місяць. Будуть періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні", - зазначив директор Укргідрометцентру.

Він також акцентував увагу на тому, що у серпні у більшості днів буде високий показник пожежонебезпеки.

"Станом на сьогодні ми маємо дуже високу пожежонебезпеку у південній половині України, на сході України. Але, протягом цієї частини липня, що залишилася, і в серпні – це територія з дуже високим показником пожежонебезпеки, вона буде збільшуватися. Зрозуміло, що показник пожежонебезпеки у серпні у більшості днів буде високим", - підсумував Кульбіда.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, закордонні вчені вважають, що зміни клімату принесуть спеку, небезпечну для життя

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