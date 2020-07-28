Температурные рекорды и 30-градусная жара: в Укргидрометцентре рассказали о погоде в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Прогнозируется, что август будет жарким, с высокой температурой воздуха 30 градусов и выше. Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Точных прогнозов погоды на больше месяца и даже на месяц вперед не существует, поэтому просто расчеты по климатическим моделям, выявленные тенденции изменения погодных условий и температурного режима в месячном разрезе для Украины. Пользуясь этими вещами, можно сказать, что август по тем тенденциями изменения климата, он второй после июля по повышению температуры воздуха", - отметил Кульбида.
По его словам, средняя температура августа за последние лет 30 в Украине выросла почти на 2 градуса.
"Это говорит о том, что в 99% температура воздуха августа месяца все равно будет выше любой климатической нормы - и значительно выше. Следует ожидать, что август будет жаркий. Относительно дождей, то вопрос сложнее. Это должен быть жаркий месяц с большим количеством дней с высокой температурой воздуха 30 и выше градусов, и не исключено, что будут побиты температурные рекорды. Но, однозначно, что так не будет целый месяц. Будут периоды определенных погодных изменений, снижения температуры, но они будут очень кратковременные", - отметил директор Укргидрометцентра.
Он также акцентировал внимание на том, что в августе в большинстве дней будет высокий показатель пожароопасности.
"По состоянию на сегодня мы имеем очень высокую пожароопасность в южной половине Украины, на востоке Украины. Но в течение этой оставшейся части июля и в августе - это территория с очень высоким показателем пожароопасности, она будет увеличиваться. Понятно, что показатель пожароопасности в августе в большинстве дней будет высоким", - подытожил Кульбида.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, зарубежные ученые считают, что изменения климата принесут жару, опасную для жизни.