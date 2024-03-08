Температура води у Женевському озері побила новий рекорд
Київ • УНН
Температура води в Женевському озері досягла рекордного рівня 13,5°C через відсутність зимового перемішування з 2012 року, що загрожує біорізноманіттю.
Температура води в Женевському озері досягла рекордного рівня - 13,5℃ і продовжує стрімко зростати, йдеться у дослідженні вчених Лозанського університету. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Зазначається, що зазвичай в озерах щороку відбувається так зване "зимове перемішування": багата на кисень вода з поверхні йде вниз, а на її місце приходить багата мінералами вода з дна. Але у Женевському озері цього явища не відбувається із зими 2012 року. Це загрожує біорізноманіттям.
Загалом досить хороша реоксигенація доходить до глибини 170 метрів, справжня проблема починається нижче. Минуло 12 років відтоді, як дно озера було реоксигеноване в результаті зимового перемішування,
У довколишніх Альпах рекордними темпами тануть льодовики, і температура води в Женевському озері підвищується в 4-5 разів швидше, ніж температура океанів. Хоча і вона б'є рекорди: за даними європейської служби контролю за зміною клімату "Коперник", у лютому середня температура води в океанах вперше в історії перевищила 21℃.
Нагадаємо
У вересні минулого року температура води в океані досягла найвищої зареєстрованої точки, побивши рекорд. Такі зміни мають жахливі наслідки для нашої планети.