Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

Температура воды в Женевском озере достигла рекордного уровня - 13,5℃ и продолжает стремительно расти, говорится в исследовании учёных Лозаннского университета. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обычно в озерах ежегодно происходит так называемое "зимнее перемешивание": богатая кислородом вода с поверхности уходит вниз, а на ее место приходит богатая минералами вода со дна. Но в Женевском озере этого явления не происходит с зимы 2012 года. Это угрожает биоразнообразию.

В целом достаточно хорошая реоксигенация доходит до глубины 170 метров, настоящая проблема начинается ниже. Прошло 12 лет с тех пор, как дно озера было реоксигенировано в результате зимнего перемешивания, - говорит научный сотрудник Лозаннского университета Мари-Элоди Пержа.

В близлежащих Альпах рекордными темпами тают ледники, и температура воды в Женевском озере повышается в 4-5 раз быстрее, чем температура океанов. Хотя и она бьет рекорды: по данным европейской службы контроля за изменением климата "Коперник", в феврале средняя температура воды в океанах впервые в истории превысила 21℃.

Напомним

В сентябре прошлого года температура воды в океане достигла самой высокой зарегистрированной точки, побив рекорд. Такие изменения имеют ужасные последствия для нашей планеты.