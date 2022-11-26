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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 35109 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ілон Маск випустить власний телефон, якщо App Store і Google Play видалять програму

Ілон Маск випустить власний телефон, якщо App Store і Google Play видалять програму

Київ • УНН

 • 1914095 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що створить власний телефон, якщо App Store і Google Play видалять програму із платформ, пише УНН.

Деталі

Ведуча відеоподкастів шоу “The Liz Wheeler Show” виклала опитування із питанням чи куплятимуть люди телефон, якщо Apple і Google завантажать Twitter зі своїх магазинів додатків,

Вона зазначила, що половина країни з радістю відмовилася б від упереджених, шпигунських iPhone і Android.

“Людина будує ракети на Марс, дурний маленький смартфон повинен бути легким, чи не так”, — написала дівчина.

Ілон Маск відповів, якщо не буде іншого виходу, зроблю альтернативний телефон, але сподівається, що до цього не дійде.

Нагадаємо

Власник Twitter — мільярдер Ілон Маск оголосив у п’ятницю, що платформа запускатиме значки різного кольору для розрізнення облікових записів.

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