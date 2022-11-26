Ілон Маск випустить власний телефон, якщо App Store і Google Play видалять програму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що створить власний телефон, якщо App Store і Google Play видалять програму із платформ, пише УНН.
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Ведуча відеоподкастів шоу “The Liz Wheeler Show” виклала опитування із питанням чи куплятимуть люди телефон, якщо Apple і Google завантажать Twitter зі своїх магазинів додатків,
Вона зазначила, що половина країни з радістю відмовилася б від упереджених, шпигунських iPhone і Android.
“Людина будує ракети на Марс, дурний маленький смартфон повинен бути легким, чи не так”, — написала дівчина.
Ілон Маск відповів, якщо не буде іншого виходу, зроблю альтернативний телефон, але сподівається, що до цього не дійде.
Нагадаємо
Власник Twitter — мільярдер Ілон Маск оголосив у п’ятницю, що платформа запускатиме значки різного кольору для розрізнення облікових записів.