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Илон Маск выпустит собственный телефон, если App Store и Google Play удалят приложение

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что создаст собственный телефон, если App Store и Google Play удалят программу с платформ, пишет УНН.

Детали

Ведущая видеоподкастов шоу “The Liz Wheeler Show” выложила опрос с вопросом будут ли люди покупать телефон, если Apple и Google загрузят Twitter из своих магазинов приложений,

Она отметила, что половина страны с радостью отказалась бы от пристрастных, шпионских iPhone и Android.

“Человек строит ракеты на Марс, глупый маленький смартфон должен быть легким, не правда ли”, — написала девушка.

Илон Маск ответил, если не будет иного выхода, сделаю альтернативный телефон, но надеется, что до этого не дойдет.

Напомним

Владелец Twitter — миллиардер Илон Маск объявил в пятницу, что платформа будет запускать значки разного цвета для различения аккаунтов.

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