Маск объявил о "золотых", "серых" и "синих" значках для аккаунтов Twitter

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"Простите за задержку, мы предварительно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе", - написал он в Twitter.

"Золотая для компаний, серая для правительств, синяя для частных лиц (знаменитостей или нет), и все подтвержденные аккаунты будут аутентифицированы вручную до активации проверки".

Детали

В другом твите Маск сказал, что все подтвержденные индивидуальные учетные записи будут иметь одну и ту же синюю галочку, но некоторые из них смогут отображать "вторичный крошечный логотип, показывающий, что они принадлежат организации, если эта организация подтвердит это".

Добавим

Маск предложил абонентскую плату в размере 8 долларов в месяц, чтобы разрешить пользователям получать синюю галочку, которая раньше была бесплатной.

В ответ на негативную реакцию Маск сначала перенес дату запуска на 29 ноября, а затем снова отложил ее. Теперь функция будет запущена 2 декабря.

Маск сказал, что хочет взимать с пользователей плату, чтобы диверсифицировать поток доходов. Twitter сейчас зависит от рекламы на 90 процентов своего дохода.

По данным неправительственной организации Media Matters, половина из 100 крупнейших рекламодателей Twitter объявили, что они прекращают или "очевидно приостановили" свои расходы на социальную сеть.