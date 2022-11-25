Маск оголосив про "золоті", "сірі" та "сині" значки для акаунтів Twitter

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"Вибачте за затримку, ми попередньо запускаємо Verified у п'ятницю наступного тижня", - написав він у Twitter.

"Золота для компаній, сіра для урядів, синя для приватних осіб (знаменитостей чи ні), і всі підтверджені облікові записи будуть автентифіковані вручну до активації перевірки".

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В іншому твіті Маск сказав, що всі підтверджені індивідуальні облікові записи матимуть одну і ту ж синю галочку, але деякі з них зможуть відображати "вторинний крихітний логотип, що показує, що вони належать до організації, якщо ця організація підтвердить це".

Додамо

Маск запропонував абонентську плату у розмірі 8 доларів на місяць, щоб дозволити користувачам отримувати синю галочку, яка раніше була безкоштовною.

У відповідь на негативну реакцію Маск спочатку переніс дату запуску на 29 листопада, а потім знову відклав її. Тепер функцію буде запущено 2 грудня.

Маск сказав, що хоче стягувати з користувачів плату, щоб диверсифікувати потік доходів. Twitter зараз залежить від реклами на 90 відсотків свого доходу.

За даними неурядової організації Media Matters, половина зі 100 найбільших рекламодавців Twitter оголосили, що вони припиняють або "очевидно призупинили" свої витрати на соціальну мережу.