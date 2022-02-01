Телескоп Hubble показав незвичну карликову галактику

Деталі

Науковці назвали NGC 1705 космічним диваком, тому що ця галактика має неправильну форму, невеликий розмір, і нещодавно тут відбувся спалах зореутворення. Астрономи стверджують, що такі космічні об’єкти можуть допомогти зрозуміти, як відбувався процес еволюції галактик.

Додамо

Карликову галактику NGC 1705 відкрив математик Джон Гершель 5 грудня 1834 року. Фахівці вважають, що вона схожа до найперших галактик, які утворилися у Всесвіті. Сузір’я Живописець (лат. Pictor), у якому розташована NGC 1705, містить 49 зірок й воно помітне неозброєним оком, але не з території України.

Нагадаємо

Телескоп Hubble показав “небесний світловий меч”.