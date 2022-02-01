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15 марта, 19:03 • 105399 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140317 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121553 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115206 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103813 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100973 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91135 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Телескоп Hubble показал необычную карликовую галактику

Телескоп Hubble показал необычную карликовую галактику

Киев • УНН

 • 14150 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Космический телескоп Hubble зафиксировал карликовую галактику NGC 1705, которая расположена в созвездии Живописец в 17 миллионах световых лет от Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESA.

Детали

Ученые назвали NGC 1705 космическим чудаком, потому что эта галактика имеет неправильную форму, небольшой размер и недавно произошла вспышка звездообразования. Астрономы утверждают, что такие космические объекты могут помочь понять, как происходил процесс эволюции галактик.

Добавим

Карликовую галактику NGC 1705 открыл математик Джон Гершель 5 декабря 1834 года. Специалисты считают, что она похожа на самые первые галактики, которые образовались во Вселенной. Созвездие живописец (лат. Pictor), в котором расположена NGC 1705, содержит 49 звезд и оно заметно невооруженным глазом, но не с территории Украины.

Напомним

Телескоп Hubble показал “небесный световой меч”.

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